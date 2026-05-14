El DFactory Barcelona, Premi a una de les millors zones d'innovació del món

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El DFactory Barcelona ha rebut el Premi a una de les millors zones d'innovació del món, en el 12è Congrés Mundial de Zones Franques, organitzat per la World Free Zones Organization, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha reunit líders internacionals per debatre sobre el futur del comerç, la indústria i la inversió global, i hi han estat presents el president executiu del CZFB, Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué.
Tots dos "han participat activament" en la trobada i han posat en valor el model de transformació impulsat, el qual han dit que està basat en la generació d'ecosistemes d'innovació, l'impuls de la indústria 4.0 i la col·laboració públic-privada com a motor de competitivitat.
Navarro ha mostrat orgull per rebre el premi, ja que ha dit que "vol destacar el canvi de paradigma en el model industrial que suposa el DFactory, passant de la gestió de sòl a l'activació d'un ecosistema d'innovació".
Sorigué ha afegit que "quan concentres talent, indústria i tecnologia en un mateix ecosistema, com és el cas del DFactory Barcelona, pots accelerar la validació de solucions i reduir el temps entre la idea i la seva aplicació real".