Deutsche Bank reforça el seu equip de banca privada a Catalunya amb dues incorporacions

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Deutsche Bank España ha reforçat el seu equip de banca privada a Catalunya amb la incorporació de dos professionals amb una "àmplia trajectòria", segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
Es tracta de Jaime Monjo i David Abdin, que s'afegeixen a la unitat de Wealth Management i Banca Privada per a Catalunya, Llevant i Balears, liderada per Antonio Rosselló.
Aquesta àrea s'encarrega de combinar l'assessorament financer i la gestió patrimonial amb productes i serveis per als alts patrimonis i les empreses familiars catalanes.