El deute públic puja un 4,2% al juny i marca un nou màxim d'1,76 bilions d'euros

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En percentatge del PIB, es modera al 101,5%, gairebé dos punts menys que un any abans
MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El deute de les administracions públiques (AAPP) es va situar en el mes de juny en 1,76 bilions d'euros, un 4,2% més que en el mateix mes del 2025, però en percentatge del Producte interior brut (PIB) es va moderar fins al 101,5%, la qual cosa suposa un descens de gairebé dos punts percentuals respecte a un any abans.
D'acord amb les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya, en termes absoluts, el deute va ascendir a 1,76 bilions d'euros al juny de 2026, amb una taxa de creixement anual del 4,2% i un avanç mensual de l'1,9%. A més, va augmentar un 1,3% respecte al que fins ara era el màxim històric, registrat al març d'aquest any --1,739 bilions--.
No obstant això, amb les dades d'avanç disponibles, la ràtio del deute de les administracions públiques segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) en relació amb el PIB nominal es va situar en el 101,5% al juny de 2026, davant del 103,4% de juny de 2025, quan el total del deute es va situar en 1,69 bilions d'euros.
Al juny, el deute de l'Estat es va situar en 1,60 bilions d'euros, amb un increment interanual del 4,4%, la qual cosa suposa el 92,2% del PIB.
Per a les altres unitats de l'Administració Central, el saldo va ser de 33.000 milions (1,9% del PIB), cosa que representa una disminució del 6% respecte a la mateixa dada de l'any anterior. Per la seva banda, el saldo del deute de les administracions de la Seguretat Social es va situar en 136.000 milions, un 7,9% més que un any abans i l'equivalent al 7,8% del PIB.
Respecte a les administracions territorials, el deute de les comunitats autònomes va ser de 355.000 milions d'euros al juny de 2026, equivalent a un 20,4% del PIB, amb un increment interanual del 3,6%, mentre que el deute de les corporacions locals es va situar en 21.000 milions d'euros en aquest mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior a l'import registrat un any abans.
D'altra banda, la consolidació en el conjunt de les administracions públiques --és a dir, el deute en poder dels diferents subsectors que componen aquest sector-- va ser de 385.000 milions d'euros, amb un augment del 3,7% respecte a l'any anterior i l'equivalent al 22,1% del PIB.
El saldo del deute del conjunt de les AAPP va augmentar en 64.400 milions d'euros respecte al desembre de l'any anterior. En particular, el deute de l'Estat es va incrementar en 52.600 milions, la de les comunitats autònomes ho va fer en 13.400 milions, i la de les corporacions locals en 700 milions.
Per la seva banda, el deute d'altres unitats de l'Administració Central es va reduir en 1.200 milions d'euros respecte al desembre de l'any anterior. Finalment, per l'efecte de la consolidació, el deute va disminuir en 1.100 milions.
Pel que fa a l'evolució del deute segons instruments i terminis, tots els instruments han mostrat taxes de variació interanual positives. Així, els valors a llarg termini i els préstecs amb venciment superior a un any van registrar taxes de creixement interanuals del 3,6% i el 6,1%, respectivament, i els instruments a curt termini van mostrar una taxa de variació interanual també positiva del 10,9%.
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Contingut multimèdia:
Gràfic interactiu: Evolució del deute públic d'Espanya. El deute públic se situa en 1.739.698,07 milions d'euros al març de 2026.
Url d'inserció: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-deuda-publica-de-espan...
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