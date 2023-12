El deute de les CA amb l'Estat va créixer un 40% l'última dècada, passant del 18% el 2012 al 58% a finals del 2022

Catalunya se situa com la més endeutada, segons un estudi de l'Observatori de Dret Públic de Barcelona



MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El deute públic que tenen les Comunitats Autònomes amb l'Estat ha augmentat un 40,5% l'última dècada, passant d'un 18% l'any 2012 al 58,6% en el tancament del 2022.

En aquest context, Catalunya se situa com la comunitat més endeutada amb l'Administració central en ple debat sobre la seva condonació després de l'acord entre PSOE i ERC, que perdonarà fins a un 20% de deute.

Així es recull en l'Informe de les Comunitats Autònomes, un estudi elaborat per l'Observatori de Dret Públic de Barcelona que analitza la gestió dels governs regionals i que publica l'evolució del deute de les comunitats amb l'Estat des de l'any 2012.

En aquest context, l'estudi recull aquestes dades del Banc d'Espanya i situa el 2012 com l'any que menys volum d'endeutament tenien les comunitats autònomes amb l'Estat al llarg de l'última dècada, amb un 18,1%.

No obstant això, a partir d'aquesta data es va anar produint un augment progressiu del percentatge de deute públic amb l'Estat fins a situar, en els anys 2018 i 2019, les pitjors xifres, un 61,1% d'endeutament. Posteriorment s'ha anat produint un lleu descens fins a situar-se en un 58,6% de volum de deute el 2022.

EL DEUTE COM A CONDICIONANT POLÍTIC

Segons recull l'estudi, aquesta prolongació del deute "distorsiona" el comportament de les CA i promou la negociació per part de les comunitats amb l'Executiu central. El deute es deixa de tractar com una mera relació econòmica i passa a ser un condicionant per a les negociacions.

El que expliquen és que les comunitats autònomes tenen incentius per renegociar els pagaments, "ja que tenen una raonable expectativa de més flexibilitat per part del govern central".

"A més, totes les possibles renegociacions de deute es tracten no com una mera relació econòmica entre creditor i deutor, sinó que passen a ser rellevants altres condicionants com les pressions polítiques i les tensions de les relacions intergovernamentals", recalquen.

En qualsevol cas, durant l'any 2022 les comunitats autònomes amb més endeutament van ser Catalunya, amb més de 80.000 milions d'euros, seguida de la Comunitat Valenciana, amb més de 50.000 milions, Andalusia i Madrid.

CONDONACIÓ DEL DEUTE CATALÀ

Aquestes xifres surten a la llum en ple debat per la condonació del deute a Catalunya inclosa en l'acord d'investidura entre el PSOE i ERC, en el qual es feia referència al fet que l'Estat assumiria fins al 20%, uns 15.000 milions, del deute que té Catalunya amb l'Administració Central, més 1.300 milions d'estalvi d'interessos.

Aquest pacte ha aixecat crítiques entre alguns líders autonòmics per negociar la condonació de deute de manera bilateral, tot i que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va garantir que aquesta mesura serà aplicable a totes les comunitats, independentment de si estan o no acollides al fons de liquiditat autonòmic (FLA).

Segons aquest estudi, passa el mateix amb el deute públic per habitant. L'any 2022 es va tancar amb Catalunya com la Comunitat Autònoma amb més deute per càpita, fins als 10.981 milions euros per habitant i situada també per sobre de la mitjana a la Comunitat Valenciana, Balears, Castella-la Manxa, Múrcia i Aragó.

I per contra, les tres comunitats amb un deute públic per càpita més baix el 2022 han estat Andalusia amb 4.433 euros, Astúries amb 4.199 euros, i Canàries, que se situa com el territori amb menys dèficit a repartir entre els seus habitants: 2.873 euros per càpita.