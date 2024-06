Deu policies acusats per càrregues l'1-O a Barcelona demanen l'amnistia

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Deu agents de la Policia Nacional pendents de judici acusats per càrregues durant el referèndum de l'1-O a Barcelona han demanat que se'ls apliqui la llei d'amnistia que va entrar en vigor dimarts i s'arxivi la causa per a ells.

Els deu agents formen part de la causa del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona on hi ha 45 policies processats per càrregues a la ciutat, han informat a Europa Press fonts jurídiques.

La defensa dels agents considera que els seus casos s'emmarquen en els supòsits de la llei d'amnistia i considera que l'exclusió dels delictes de tortures es refereix a fets "molt més greus" que els delictes de lesions que s'atribueixen a aquests policies.