Deu escoles catalanes formaran part d'un projecte pilot per reduir el desaprofitament alimentari

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat implementarà un projecte pilot en deu escoles de Catalunya per reduir en un 15% el desaprofitament alimentari en els menjadors.
Es tracta del projecte europeu Gustos, que es desenvolupa juntament amb el País Basc i està finançat per l'Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HaDEA), segons ha informat aquest dimecres la Generalitat en un comunicat.
S'executarà des d'aquest mes d'octubre i fins al juny de 2026 i a partir del curs 2026-2027 es realitzaran sessions obertes per a les escoles que estiguin interessades a aplicar aquestes pràctiques en els seus menjadors.
Així, el pilot permetrà implementar una eina digital per quantificar i monitorizar el desaprofitament alimentari en els menjadors escolars.
Així mateix, també té l'objectiu de desenvolupar plans de prevenció del desaprofitament alimentari en els centres educatius de Catalunya i el País Basc, on també es validaran els diferents materials pedagògics i gastronòmics desenvolupats en el marc del projecte.