Deu càmpings espanyols participen en un projecte per impulsar el turisme inclusiu i accessible

GIRONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Deu càmpings espanyols s'han unit per impulsar el projecte 'Càmpings For All, destinacions accessibles per a tothom' per ser una destinació turística inclusiva i accessible, amb la subvenció europea Càmpings for all.

Són La Ballena Alegre (Girona), Càmping Salatà (Girona), Camping Son Bou (Balears), Camping La Regalina (Astúries), Camping Don Cactus (Granada), Camping El Astral (Valladolid), Camping Caravaning Mar Menor (Múrcia), Gran Camping Zarautz (Guipuzcoa), Camping Ribamar (Castelló) i Camping Lago Resort (Saragossa), informen en un comunicat aquest dijous.

El projecte implica càmpings, associacions, fundacions, institucions públiques i universitats "per crear un relat comú al voltant de l'accessibilitat turística" i té l'objectiu d'oferir experiències turístiques accessibles per a tothom.

També compta amb avantatges mediambientals, ja que inclou la protecció de l'entorn dels càmpings, i millora la qualitat de l'oferta turística amb serveis complementaris, la qual cosa "contribueix a reforçar la marca turística d'Espanya".

Els participants s'han seleccionat amb criteris d'equilibri territorial i incorporant els establiments que ja han demostrat sensibilitat davant el turisme inclusiu amb projectes propis alineats amb 'Càmpings for All'.