Detingut a Tànger el periodista marroquí Ali Lmrabet que hi va viatjar des d'Espanya, segons la seva dona

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El periodista de nacionalitat marroquina i francesa i resident a Espanya Ali Lmrabet va ser detingut diumenge a la tarda a l'Aeroport de Tànger (Marroc), on va viatjar des de Barcelona per motius personals, segons ha informat a Europa Press la seva dona, la professora universitària Laura Feliu.
El periodista va informar a la seva dona diumenge a les 19 hores que l'havien retingut a la Prefectura de Tànger, i després va ser traslladat a Casablanca.
Quan el van detenir, el van informar que li imputaven càrrecs relacionats amb "difusió d'informació falsa i contra les institucions marroquines", i ara està en espera de passar davant el procurador per saber concretament què se li imputa, segons Feliu.
Lmrabet, de 67 anys, no exerceix el periodisme al Marroc, sinó que fa vídeos a YouTube, participa en pòdcasts i publica en altres xarxes socials.
Va ser a la presó al Marroc el 2003 fins a principis del 2004, quan van tancar els seus setmanaris; també va ser sotmès a un judici per llibertat d'expressió al país i, després d'intentar reobrir un setmanari el 2005, li van prohibir exercir el periodisme durant 10 anys.
Després d'aquell període, el Marroc li va voler retirar la documentació marroquina, raó per la qual Lmrabet va fer una vaga de fam davant l'ONU a Ginebra i va aconseguir recuperar els papers, ha relatat la seva dona.
Feliu també ha detallat que en el passat ja va tenir alguna querella del Marroc a França i Espanya per motius relacionats amb les seves publicacions, però les va guanyar, i en els últims dos mesos treballava per obrir un lloc web, que encara no ha vist la llum.