Detingut per una ordre d'ingrés a la presó abans d'entregar mobiliari a la Guàrdia Civil

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir un transportista de 28 anys el passat 7 de maig a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que tenia una ordre d'ingrés vigent a la presó quan pretenia accedir a la Comandància de Barcelona amb dos treballadors més de la mateixa empresa per entregar mobiliari als pavellons i habitatges destinats al personal del cos.
Abans de fer l'entrega, van identificar els 3 treballadors al control d'accés i, en comprovar-ne la identitat, els agents van observar que sobre un d'ells figurava una ordre de cerca, detenció i ingrés a la presó dins la base de dades d'avisos d'interès policial i judicial sobre persones, vehicles o altres elements, informen en un comunicat aquest dimecres.
El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell (Barcelona), que va dictar el manament de presó i el seu ingrés en un centre penitenciari de Barcelona.