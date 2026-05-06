El detingut pel crim d'Esplugues ingressa a la unitat psiquiàtrica de Brians 1

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El detingut com a presumpte assassí d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha ingressat a la Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària del Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), informen fonts penitenciàries a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', va ingressar dimarts, després que la plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància d'Esplugues ordenés presó provisional, comunicada i sense fiança com a presumpte autor de delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys.
Les mateixes fonts han assenyalat que li faran una avaluació psiquiàtrica per decidir si continua en aquesta unitat o passa a un mòdul ordinari.
Els fets es van produir cap a les 11, quan un home va apunyalar mortalment una dona al carrer Joan Miró d'Esplugues i va fugir després d'atacar un veí que va intentar socórrer la víctima.
El presumpte autor va ser localitzat poc després a l'avinguda Diagonal de Barcelona i detingut, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'encarrega de la investigació, que està sota secret de les actuacions.