Publicat 16/09/2026 19:46

Detingut un menor per una presumpta agressió sexual a Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Archivo - Arxiu - Mossos. Imatge d'arxiu.
MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

GIRONA 16 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un menor per la presumpta agressió sexual a una noia també menor d'edat a Sant Joan de les Abadesses (Girona) la matinada del passat diumenge durant la festa major del municipi.

Segons han confirmat a Europa Press fonts policials aquest dimecres i ha avançat 'El Caso', la noia va denunciar els fets a la policia i, després de ser identificat el presumpte autor pels Mossos, ha estat detingut acusat d'un delicte d'agressió sexual.

El menor ha passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.

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