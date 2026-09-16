Detingut un menor per una presumpta agressió sexual a Sant Joan de les Abadesses (Girona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
GIRONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un menor per la presumpta agressió sexual a una noia també menor d'edat a Sant Joan de les Abadesses (Girona) la matinada del passat diumenge durant la festa major del municipi.
Segons han confirmat a Europa Press fonts policials aquest dimecres i ha avançat 'El Caso', la noia va denunciar els fets a la policia i, després de ser identificat el presumpte autor pels Mossos, ha estat detingut acusat d'un delicte d'agressió sexual.
El menor ha passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.