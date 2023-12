Detingut a Madrid Cao de Benós, reclamat als Estats Units per estafa

MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid Alejandro Cao de Benós, reclamat als EUA i que es podria enfrontar a una pena de presó de 20 anys per estafa mitjançant una associació fundada per ell que feia conferències sobre criptomonedes a Corea del Nord.

En concret, Cao de Benós ha estat localitzat i detingut a l'estació Madrid-Puerta de Atocha i s'enfronta a un delicte d'estafa comès el 2018 per unes conferències que va organitzar sobre criptomonedes i blockchain a Pyongyang, amb les quals es va saltar les sancions dels EUA.

Segons la Policia Nacional, la investigació per localitzar-lo va començar a mitjans d'octubre, quan els agents van rebre informació de la Interpol que el fugitiu, requerit per les autoritats nord-americanes, podria ser a Espanya.

L'abril del 2022, el Departament de Justícia dels EUA va informar de l'acusació formal contra Alejandro Cao De Benós per un delicte de conspiració per col·laborar amb un ciutadà nord-americà perquè Corea del Nord evadís les sancions imposades per Washington mitjançant l'ús de criptomonedes. Aleshores, es va informar que podrien ser condemnats a fins a 30 anys de presó.