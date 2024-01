Detingut a Alemanya 'El Pastilla', el pres que va fugir d'Alcalá-Meco la vespra de la nit de Nadal

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha informat de la detenció a Leizpig (Alemanya) aquest dijous de Yusef M. L., àlies 'El Pastilla', el pres que va fugir la vespra de la nit de Nadal del centre penitenciari d'Alcalá-Meco (Madrid).

Concretament, l'arrest s'ha produït a una estació de tren en aquesta ciutat alemanya. Els investigadors de la Secció de Localització de Fugitius de la Policia Nacional tenien oberta una investigació a través de la Xarxa ENFAST que el situava en territori alemany.

Fonts d'Institucions Penitenciàries van explicar que la mateixa tarda del dia 23 van detectar l'absència d'aquest intern, per la qual cosa van activar els protocols consistents a comunicar el succeït a les Forces i Cossos de Seguretat, al Jutjat que porta la causa del pres, i iniciant un procediment intern per esbrinar què va fallar i que va derivar en l'obertura de l'expedient que haurà de determinar la possible sanció als funcionaris del centre penitenciari.

El passat 11 de gener, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, depenent del Ministeri de l'Interior, va obrir expedient als funcionaris de la presó per la seva presumpta implicació a la cadena d'errors que va propiciar la fugida del pres.

Aquesta obertura d'expedient afecta a tres funcionaris de la presó madrilenya: la persona que va conduir a 'El Pastilla' fins a la sala de comunicacions (el locutori), l'encarregat de portar als familiars a l'exterior de la presó una vegada que van veure als seus fills (entre els quals es va camuflar el jove pròfug) i la funcionària de la porta principal, que no va advertir que una persona no li havia donat el DNI abans d'abandonar les instal·lacions.

'El Pastilla', de 20 anys, es trobava a la presó després de ser detingut per l'assassinat a l'abril de Nayim K.A., àlies 'Tayena', cap d'una de les faccions del crim organitzat a Ceuta, i d'un altre home de 26 anys al que la banda va confondre amb un membre d'un grup rival.

La Policia Nacional va detenir Yuseff a finals de maig al port d'Algesires i va ser empresonat provisionalment a la presó d'aquesta ciutat. Va ser catalogat amb nivell cinc al Fitxer d'Interns d'Especial Seguiment (FIES) d'Institucions Penitenciàries.

A causa de la seva conflictivitat amb un grup d'interns d'aquesta presó va ser traslladat a Alcalá-Meco a principis del passat mes de desembre. El dissabte a la tarda vespra de la nit de Nadal es va escapar just després d'unes comunicacions amb familiars, saltant-se els controls de seguretat i barrejant-se entre aquests familiars per fugir sense violència ni intimidació.