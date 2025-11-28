Detecten 2 casos positius de pesta porcina africana en uns senglars morts a Cerdanyola

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha confirmat dos casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars trobats sense vida els dies 25 i 26 de novembre a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), per la qual cosa ha activat el Pla de contingència davant aquesta malaltia, informa en un comunicat aquest divendres.
Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es tracta d'una malaltia que no s'havia detectat a Espanya des del novembre del 1994, altament contagiosa, amb nivells de mortalitat i morbiditat pròxims al 100% i que origina lesions hemorràgiques a la pell i els òrgans interns.
Aquest matí, a la zona dels positius, tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Cos d'Agents Rurals han engegat les actuacions previstes en el protocol: la recerca d'animals morts i la recollida de paranys de captura i material de desinfecció per portar-los al centre logístic establert a Torreferrussa.
El Servei de Sanitat Animal ha determinat la zona de vigilància, que correspon a un radi de 20 quilòmetres a partir del lloc on s'han trobat els senglars positius, ha llistat les explotacions i ha restringit els moviments per vida i escorxador de les explotacions en aquest radi.
S'inclouen altres poblacions com Mollet, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Terrassa, part dels barris de Barcelona, Sabadell i el parc natural de Collserola.
Les exportacions de carn de porcí representen el 19,3% del total exportat d'aliments i begudes per Catalunya (any 2024).
NO AFECTA ELS HUMANS
La pesta porcina africana, que no afecta els humans, és altament contagiosa i afecta el porc domèstic, senglar europeu i facoquer africà.
Algunes formes del virus de la PPA presenten una elevada virulència que es caracteritza per febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort entre els 2 i els 10 dies, amb una mortalitat de la malaltia que pot arribar a ser del 100%.