Detecten 39 positius més per PPA a la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona)

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El laboratori de referència del Ministeri d'Agricultura ha confirmat 39 casos positius més de pesta porcina africana (PPA) en animals capturats o trobats morts als municipis de la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona).
Des de la detecció del primer focus de PPA en senglars, el novembre del 2025, s'han notificat un total de 142 casos positius, tots dins la zona d'alt risc, informa el Departament d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Aquesta actualització coincideix amb l'anunci per part de la Generalitat de la represa de les batudes dels caçadors a partir d'aquest cap de setmana a la zona de baix risc per la PPA, entre els 10 i els 20 quilòmetres del focus inicial.