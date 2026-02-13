Detecten 13 casos més de PPA, 2 dels quals fora el radi inicial de Collserola

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat que s'han detectat 13 casos més de pesta porcina africana (PPA) i que 2 estaven fora el radi inicial de 6 quilòmetres.
En un comunicat aquest divendres, la Conselleria ha explicat que aquests dos nous casos s'han detectat en una urbanització de Molins de Rei (Barcelona), per la qual cosa aquest municipi i el confrontant, el Papiol, entren a la zona de risc.
Així mateix, ha assenyalat que el nou focus no afecta cap granja i que es reforçaran les tanques perimetrals a l'N-II i la B-23, a més de les batudes en el radi de 20 quilòmetres al voltant dels casos detectats.