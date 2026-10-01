Detectats quatre positius més de PPA a la zona d'alt risc de Barcelona

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat de quatre positius més de pesta porcina africana (PPA), tots dins la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona), en un comunicat aquest dijous.
Ha explicat que, durant aquesta setmana, s'han analitzat 405 mostres, per la qual cosa els positius són l'1% del total, i que, des de l'inici del brot el novembre del 2025, s'han detectat 400 positius.
En l'última setmana s'han capturat 429 senglars a la zona restringida, i fins ara sumen un total de 12.818.
El Govern manté el dispositiu d'erradicació de la malaltia i ha instal·lat 34 paranys i 93 trampes col·lectives a la zona d'alt risc per "intensificar al màxim les captures de senglars".
A més a més, l'últim cap de setmana es van efectuar 20 batudes de caça a la zona de baix risc, amb 378 caçadors, 426 gossos i 72 caçadors més a l'aguait.