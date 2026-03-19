Detectats 5 positius més de PPA a Catalunya, tots a la zona d'alt risc

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que s'han trobat aquesta setmana 5 positius més de pesta porcina africana (PPA) en senglars a Catalunya, però tots dins la zona d'alt risc: "Per tant, element positiu", ha dit.
Ha detallat durant una interpel·lació aquest dijous al Parlament que, amb aquests 5 positius nous, ascendeix el total a 232.
També ha dit que de les mostres que s'han pres a senglars morts o capturats en els darrers dies "només el 2,3% han resultat positives", fet que creu que és positiu i demostra que s'estan accelerant les captures i els rastrejos.
Ha destacat que hi ha 750 operatius per lluitar contra la PPA a l'entorn de Collserola (Barcelona) que treballen "24 hores i 7 dies a la setmana" en el radi de 20 quilòmetres establert.
Fora d'aquest radi també s'han intensificat les captures conjuntament amb la Federació Catalana de Caça i s'han abatut, des de l'1 de gener, 22.233 senglars a Catalunya, 2.365 en el focus de la infecció.
També ha explicat que s'han mobilitzat 24 milions d'euros per cobrir les despeses del pla de contenció de la malaltia "sense explicar el cost dels efectius desplegats" entre tancaments de passos de fauna, tanques, drons i altres elements de l'operatiu.