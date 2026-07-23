Detectats 4 positius més de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció de 4 positius més de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya en l'última setmana, tots a la zona delimitada d'alt risc.
Dos dels positius han estat a Barcelona, un a Castellbisbal i un altre a Molins de Rei (Barcelona), informa la Conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc a 19 municipis.
De les 480 mostres analitzades en els últims 7 dies, 4 han estat positives, fet que situa en un 0,80% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 372 els animals infectats des de l'inici del brot.