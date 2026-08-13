Detectats 4 nous casos de PPA a Catalunya dins de la zona d'alt risc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat aquest dijous de la detecció de quatre nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya en l'última setmana, tots dins de la zona delimitada d'alt risc.
D'aquesta manera, de les 329 mostres analitzades en els últims 7 dies, 4 han resultat positives i 325 negatives, la qual cosa representa un 1,2% de casos positius i eleva a 379 els animals infectats des de l'inici del brot.
Dos dels positius s'han registrat a Barcelona, un a Molins de Rei (Barcelona) i un altre a Esplugues de Llobregat (Barcelona), la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc en 19 municipis.
Des del 28 de novembre de l'any passat, data en què es va detectar el primer cas, s'han analitzat un total d'11.029 senglars, dels quals 379 van donar un resultat positiu i 10.650 negatiu.
Des del departament recorden que continuen vigents les restriccions d'accés al medi natural als municipis que formen part de la zona d'alt risc, per la qual cosa es demana a la ciutadania que respecti la senyalització i els controls d'accés, no alimenti els senglars, dipositi els residus en contenidors tancats i avisi el 112 si detecta exemplars morts o simptomàtics.