Detectats dos casos nous de DNC dins la zona restringida a l'Alt Empordà (Girona)

GIRONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat que s'han detectat dos casos més de dermatosi nodular contagiosa (DNC) dins la zona restringida, a l'Alt Empordà (Girona), i que s'uneixen als altres 3 detectats anteriorment, segons explica en un comunicat aquest divendres.
Els nous positius s'han detectat a dues explotacions, que compten amb vuit i 25 caps de bestiar, respectivament, i en ser dins la zona que ja tenia els moviments de bestiar restringits pels tres primers focus, aquesta zona no s'ha modificat.
El departament ha recordat que aquest dijous va començar el procés de vacunació i que els treballs continuen amb la finalitat de contenir la malaltia dins el nucli dels contagis.
Les primeres vacunacions s'estan fent al radi d'entre 3 i 5 quilòmetres del primer nucli "per fer front a l'àrea amb més intensitat vírica", i la Generalitat preveu que el primer lot de vaccins sigui administrat en dos dies i continuar amb el procés amb l'arribada del segon lot, a partir de la setmana vinent.