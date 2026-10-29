Detectats 4 casos positius de PPA a la zona d'alt risc de Collserola

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat de la detecció de 4 casos més de pesta porcina africana (PPA) en l'última setmana a la zona d'alt risc de Barcelona, 3 a Sant Quirze del Vallès i 1 a Sant Cugat del Vallès.
En un comunicat aquest dijous, el departament destaca que cap dels casos positius correspon a animals morts recentment, sinó a restes d'animals amb una antiguitat estimada de més de 5 mesos.
Al llarg de la setmana s'han analitzat un total de 240 mostres, de les quals 236 han estat negatives i la taxa de positius s'ha situat en un 1,7%, mentre que des de l'inici del brot el novembre del 2025, el nombre total de positius s'enfila a 423.
A més a més, s'han capturat 377 senglars dins les zones d'alt i baix risc en els últims 7 dies, i 14.736 senglars des de l'inici del brot.
El dispositiu operatiu ha comptat amb la participació de 993 efectius, als quals s'afegeixen les batudes a la zona de baix risc amb la participació de 659 caçadors, 690 gossos de caça i 42 caçadors a l'aguait.