Detectats 9 casos positius de PPA a la zona d'alt risc a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat de 9 casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Barcelona, tots a la zona d'alt risc: 5 a Molins de Rei, 2 al Papiol i 1 a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès.
En un comunicat aquest dijous, detalla que durant l'última setmana s'han analitzat 368 mostres, per la qual cosa els positius són el 2,4% del total, i des de l'inici del brot el novembre del 2025, s'han detectat 409 casos positius.
També en l'última setmana, s'han capturat 266 senglars dins la zona restringida, que també inclou els municipis a la zona de baix risc, i eleva la xifra total de les captures fins a 13.115.
El Govern manté el dispositiu d'erradicació de la malaltia i ha instal·lat 34 paranys i 93 trampes col·lectives per evitar l'entrada o sortida dels animals de la zona d'alt risc.
A més a més, en l'últim cap de setmana s'han efectuat 12 batudes de caça a la zona de baix risc, amb 213 caçadors, 201 gossos i 35 caçadors més a l'aguait.