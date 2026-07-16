Detectats 4 casos positius de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció de 4 casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya l'última setmana, tots a la zona delimitada d'alt risc.
3 dels positius han estat a Barcelona i 1 a Cerdanyola del Vallès, informa la conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc en 19 municipis.
De les 433 mostres analitzades en els últims 7 dies, 4 han estat positives, la qual cosa situa en un 0,90% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 368 els animals infectats des de l'inici del brot.