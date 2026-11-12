Detectats 5 casos més de PPA a la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona)

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha anunciat la detecció de cinc casos més de pesta porcina africana (PPA) a la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona), en un comunicat aquest dijous.
Ha afegit que tots els casos confirmats aquesta setmana corresponen a restes d'animals amb una antiguitat estimada superior als 1,5 mesos.
Durant aquesta setmana s'han analitzat 371 mostres, amb un percentatge de positius de l'1,3%, i des de l'inici del brot s'han fet 15.484 anàlisis, amb 429 positius.
D'altra banda, la Conselleria ha explicat que aquesta setmana s'han capturat 388 senglars a la zona restringida, amb la qual sumen 14.795 exemplars capturats des de l'inici del brot.
Fins ara s'han instal·lat 34 trampes i 93 trampes col·lectives, i s'han executat 354 tancaments per evitar l'entrada o sortida de senglars.