Detectats 9 casos més de PPA a Catalunya, tots a la zona d'alt risc

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat de la detecció de 9 casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars durant l'última setmana, tots dins la zona delimitada d'alt risc: 4 a Molins de Rei, 1 a Castellbisbal i 4 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
De les 380 mostres analitzades durant la setmana, 371 han resultat negatives, mentre que les positives representen un 2,4% del total, informa del departament en un comunicat aquest dijous, mentre que des de l'inici del brot el 28 de novembre s'han analitzat 4.858 senglars, dels quals 306 han donat positiu.
Respecte al recompte de captures d'aquests animals en el conjunt de Catalunya, sense comptar les zones d'alt i baix risc, la xifra s'enfila a 26.587 senglars capturats des de l'1 de gener, en no haver-se fet batudes a l'abril i el maig; la Conselleria ha recordat l'aprovació la setmana passada de l'avançament del període hàbil de caça d'aquesta espècie al mes de juny per "reforçar el control cinegètic".