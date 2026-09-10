Detectats 2 casos més de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat aquest dijous de la detecció de 2 casos positius més de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya en l'última setmana, tots dos dins la zona d'alt risc.
Un dels positius s'ha registrat a Barcelona i un altre a Molins de Rei (Barcelona), ha informat la Conselleria en un comunicat, i es manté la zona d'alt risc en 19 municipis.
De les 502 mostres analitzades en els últims 7 dies, 2 casos han resultat positius i 500 negatius, la qual cosa situa en un 0,40% la taxa d'animals positius i eleva fins als 386 els animals infectats des de l'inici del brot.