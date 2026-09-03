Detectats 5 casos més de PPA a Catalunya després de dues setmanes sense positius

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura ha informat en un comunicat aquest dijous de la detecció de 5 casos positius més de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya en l'última setmana, tots dins la zona d'alt risc i després de dues setmanes sense haver-ne detectat cap.
Tres dels positius s'han registrat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i els altres dos a Molins de Rei (Barcelona) i Barcelona, la qual cosa manté la zona d'alt risc en 19 municipis.
Al llarg de la setmana s'han analitzat 199 mostres, de les quals 5 han resultat positives i 194 negatives, fet que representa una taxa d'animals positius del 2,5% i eleva fins a 384 els animals infectats analitzats des de l'inici del brot.