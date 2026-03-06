Detectats 21 casos de PPA i se sumen Sant Just i Esplugues a la zona de risc

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha anunciat la detecció de 21 casos més de pesta porcina africana (PPA), un dels quals fora de la zona d'alt risc, cosa que ha obligat a afegir els municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat (Barcelona) a aquesta zona.
En un comunicat aquest divendres, el departament ha assenyalat que s'ha restringit l'accés al medi natural a tots dos municipis, i que ja són 18 les localitats dins la zona d'alt risc.
Fins ara, s'han detectat 216 casos de PPA i s'han analitzat 1.708 senglars més, que han donat negatiu de la malaltia.
El Govern ha explicat que l'aparició de casos a la part sud de Collserola (Barcelona) "ha obligat a intensificar les actuacions a la zona d'alt risc", per la qual cosa s'han ampliat els recursos humans, logístics i materials.
En els últims quatre caps de setmana s'han fet 85 batudes a la zona d'alt risc, que han permès capturar al voltant de 400 senglars.