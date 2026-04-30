Detectats 13 casos més de PPA a Catalunya, tots a la zona d'alt risc

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat de la detecció de 13 casos positius més de pesta porcina africana (PPA) en senglars dins la zona d'alt risc aquesta setmana: 8 al Papiol, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 2 a Sant Cugat del Vallès i 1 a Barcelona.
De les 448 mostres analitzades aquesta setmana, 435 han resultat negatives, mentre que les positives representen un 2,91% del total, informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
Des de l'inici del brot, el 28 de novembre, s'han detectat 297 casos positius dels 3.677 senglars analitzats a 19 municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal i Barcelona.
Durant l'última setmana s'han capturat 450 senglars a la zona infectada, amb la qual cosa les captures s'enfilen a 4.590, i la Generalitat estima que fora la zona afectada s'han capturat 26.587 senglars des de començaments d'any, ja que a l'abril i maig no es fan batudes.
A més a més, fins ara s'han instal·lat 26 paranys i 34 'pig brigs' i per evitar la sortida o entrada de senglars dins les zones restringides s'han executat 320 quilòmetres de tanques.