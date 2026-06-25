Detectats 11 casos positius de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha informat de la detecció d'11 casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya durant la darrera setmana, tots a la zona delimitada d'alt risc.
En concret, 5 dels positius han estat a Cerdanyola del Vallès, 4 a Barcelona, i 1 a Sant Cugat i un altre a Sant Just Desvern, ha informat la conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc a 19 municipis.
De les 539 mostres analitzades en els darrers 7 dies, 11 han estat positives, la qual cosa situa en un 2% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 355 els animals infectats des de l'inici del brot.