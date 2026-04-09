Detectats 11 casos més de PPA a la zona d'alt risc de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha confirmat la detecció d'11 casos més de pesta porcina africana en senglars dins la zona d'alt risc a Collserola (Barcelona), en un comunicat aquest dijous.
En total, durant l'última setmana s'han fet 343 anàlisis de mostres, de les quals 332 han estat negatives i els positius han representat el 3,21% del total.
Des de l'inici del brot a finals de novembre s'han detectat 252 positius dels 3.388 senglars analitzats en onze municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell i el Papiol.
Durant l'última setmana s'han capturat 294 senglars a la zona infectada, per la qual cosa les captures s'enfilen a 3.325, i la Generalitat estima que fora la zona afectada s'han capturat 26.587 senglars des de començaments d'any.
Fins ara s'han instal·lat 26 paranys i 40 'pig brigs', i també 45 quilòmetres de tanques a la zona afectada per evitar l'entrada o sortida de senglars.