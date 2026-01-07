Detectat un nou focus de DNC a l'Alt Empordà en vaques no vacunades

GIRONA, 7 (EUROPA PRESS)
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha confirmat que s'ha detectat un nou focus de dermatosi nodular contagiosa (DNC) en vaques de pastura no vacunades en una explotació a Capmany, a l'Alt Empordà (Girona).
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria explica que l'explotació comptava amb una vaccinació parcial, la qual cosa "reforça la importància clau de la vacunació" en el control de la malaltia.
Després de la detecció dels casos s'ha activat el protocol sanitari, que inclou el sacrifici dels animals afectats i l'establiment d'una zona de protecció de 20 quilòmetres i una altra de vigilància de 30 quilòmetres.
A més, s'ha immobilitzat els animals de les explotacions de la zona i les restriccions duraran 45 dies després de l'últim sacrifici.
El Departament ha assegurat que el 100% dels animals de les comarques afectades pels radis de protecció dels brots estan vaccinats i que a la resta de comarques on s'ha autoritzat la vacunació se situa en el 80%.
Així mateix, ha assenyalat que el termini per vacunar s'acaba el 31 de gener i que a partir d'aquell dia no s'autoritzaran moviments d'animals no vaccinats.
RESTRICCIONS
El nou focus afecta 165 municipis que ja comptaven amb restriccions en ser dins els radis d'afectació del focus de Castelló d'Empúries (Girona) o dels detectats a França.
En total, hi ha 180 municipis afectats per les restriccions, 22 dels quals s'alliberaran el 9 de gener, mentre que 158 poblacions que s'haurien d'haver alliberat divendres, es veuen afectades pel nou focus.
A més, 124 municipis afectats pel nou radi ja ho estaven pels brots a França, 33 més en estar afectats pel nou brot de Capmany i un pel brot de França.
L'aixecament de les restriccions permet el moviment d'animals vius i productes, a banda de l'activació progressiva de l'activitat ramadera habitual, inclosa l'entrada d'animals.