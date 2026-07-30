Detectat un nou cas positiu de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció d'un nou cas positiu de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya auesta última setmana, a la zona delimitada d'alt risc.
El positiu ha estat a Barcelona, informa la Conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté la zona d'alt risc en 19 municipis.
De les 415 mostres analitzades en els últims 7 dies, 1 ha estat positiva, la qual cosa situa en un 0,20% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 373 els animals infectats des de l'inici del brot.