Detectat 1 cas més de PPA a Catalunya al Papiol (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció d'un nou cas de pesta porcina africana (PPA) al llarg de l'última setmana al Papiol (Barcelona), que correspon a la mostra d'un animal mort fa més de 5 mesos.
En un comunicat aquest dijous, el departament detalla que s'han analitzat 377 mostres al llarg de la setmana, de les quals 376 han resultat negatives, per la qual cosa la taxa de positius se situa així en un 0,3%, mentre que des del primer cas detectat al novembre s'han analitzat 15.113 senglars i s'han detectat 424 casos positius.
L'operatiu setmanal ha estat integrat per 994 efectius dels grups d'intervenció i d'ordre, i també s'han dut a terme 28 batudes al llarg del cap de setmana amb la participació de 672 caçadors, 653 gossos i 48 caçadors a l'aguait.