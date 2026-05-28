Destinats 57,2 milions al relleu agrari i la millora de la competitivitat

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentat el balanç del contracte global d'explotació, que, el 2026, ha aportat 57,2 milions d'euros al relleu agrari, la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions agràries, informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
La convocatòria, a la qual el Departament aporta 29,04 milions, ha rebut 2.170 sol·licituds, de les quals 340 són per a la instal·lació de joves pagesos, 50 a ajuts de diversificació, 1.029 a competitivitat i 750 a actuacions de mitigació del canvi climàtic.
Les inversions sol·licitades sumen 17 milions d'euros en els ajuts a la diversificació, 95 milions en els de competitivitat i 41 milions en els de mitigació.
Ordeig ha explicat que treballen per "impulsar el relleu generacional i donar suport als joves pagesos perquè puguin tirar endavant projectes viables".
La Conselleria ha apuntat que les xifres d'aquesta campanya "reflecteixen un sector en transformació" i que l'objectiu és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura.