Destinats 25 milions a la millora de la gestió de dejeccions ramaderes a Catalunya

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat destinarà 25 milions d'euros addicionals a la gestió de dejeccions ramaderes, informa en un comunicat aquest dijous.
El conseller Òscar Ordeig ha explicat que es destinaran a promoure la implantació de plantes de biogàs a Catalunya durant els pròxims quatre anys.
L'objectiu és impulsar l'obtenció d'energia, a més d'aprofitar "els efectes positius en la gestió territorial de les dejeccions ramaderes", que permet reduir les emissions de les granges i obtenir fertilitzants de qualitat.
Ordeig ha recordat que, amb aquesta aportació, el Govern suma 46 milions a la primera convocatòria i que es poden demanar els ajuts per instal·lar plantes de biogàs i per al tractament dels digerits de les plantes.
La convocatòria també promou la connexió amb recursos locals, redueix la necessitat de transports a llarga distància i afavoreix aquells projectes que reforcen el desenvolupament sostenible i equilibrat del sector.