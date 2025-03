Despesa rècord en viatges del Senat durant el 2024: més de quatre milions d'euros

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -

La despesa dels desplaçaments dels senadors amb càrrec al pressupost de la cambra alta ha ascendit a més de quatre milions d'euros durant tot l'any 2024, la qual cosa suposa 1,2 milions d'euros més que l'any passat i el rècord en els deu anys des que es disposa d'aquestes dades.

Segons les dades recopilades per Europa Press, el Senat ha batut durant 2024 el rècord de despesa en viatges de ses senyories, tenint en compte l'increment de l'activitat parlamentària.

I és que la cambra alta ha detallat recentment les dades del quart trimestre del 2024, que ascendeix a 1.080.173,13 milions d'euros. Aquestes despeses estan dividides entre els viatges parlamentaris, polítics i oficials dels senadors, i també s'inclouen les despeses de gestió, de cancel·lació i de canvi de bitllets, així com els bitllets emesos pendents d'utilització.

El Senat corre amb les despeses dels viatges dels senadors en els mitjans de transport col·lectiu (avió, tren, autobús o vaixell) per a l'acompliment de la seva activitat parlamentària, per activitats de naturalesa política, sectorial o de representació institucional, així com també els viatges oficials que es facin en representació del Senat.

Així mateix, el Senat lliura als parlamentaris una targeta-taxi amb un crèdit màxim anual de 3.000 euros, vàlida per cobrir els seus desplaçaments a la Comunitat de Madrid, i, en cas de l'ús del propi automòbil, s'abonen 0,25 euros per quilòmetre, així com, si escau, els imports dels peatges d'autopistes.

AMB DOS MESOS INHÀBILS

Les despeses dels senadors en viatges durant tot l'any 2024 han suposat el rècord des que es van començar a fer públiques aquestes dades, ja fa deu anys. cal recordar que en aquest període hi ha hagut dos mesos inhàbils per període vacacional, gener i agost.

En comparació amb altres anys, el 2023 es va saldar amb una despesa total de 2.817.216,52 euros en viatges, mentre que el 2022 va ser de 2.915.300,74 milions d'euros.

El 2020, quan va esclatar la pandèmia de la covid-19 i es va tancar gairebé per complet l'activitat presencial a la cambra alta, les despeses van ser d'1.652.745,42 euros. El 2021, quan encara hi havia certes restriccions, les despeses van ascendir a 2.280.326,17 euros.

El 2019, l'últim any abans de la pandèmia, les despeses en viatge dels senadors van ser d'1.710.209,1 euros. El 2018 (3.374.370,17 euros), el 2017 (3.010.569,19 euros), el 2016 (2.014.547,67 euros) i el 2015 (2.469.622,55 euros) mai s'havia superat la barrera dels quatre milions d'euros d'aquest any.