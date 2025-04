La despesa del Congrés en viatges es va disparar un 20% el 2024, va superar els vuit milions d'euros

Cinc milions van ser per a desplaçaments habituals de diputats i Transició Ecològica i Defensa són les comissions que més van viatjar

La despesa del Congrés dels Diputats en viatges tant dins com fora d'Espanya es va disparar en gairebé un 20% el 2024, fins als 8,39 milions d'euros, enfront dels 6,75 milions amb els quals va tancar l'exercici anterior.

En concret, segons les dades facilitades per la cambra baixa i recopilats per Europa Press, el 2023 es van dedicar a desplaçaments de diputats 6.754.236,87 milions, xifra que a l'any següent va augmentar en 1.643.613,91 milions, fins als 8.397.850,70, la qual cosa llança una despesa mitjana per diputat de gairebé 24.000 euros.

D'aquesta quantitat global, es van fer servir gairebé cinc milions per sufragar desplaçaments nacionals dels diputats, prop d'un 30% més que l'any anterior. Cal recordar que el 2023 hi va haver menys activitat, ja que les corts es van dissoldre a finals de maig per la convocatòria de les eleccions generals i no es va aconseguir una investidura fructífera fins a mitjans de novembre.

Concretament, el total facturat per aquest concepte el 31 de desembre de l'any passat va ser de 4.816.048,04 euros, enfront dels 3.745.564,13 amb els quals va tancar el 2023.

Si la dada es compara amb el 2022, any en què no hi va haver eleccions i l'activitat parlamentària va ser normal, el balanç és d'un 16% més de despesa, ja que en aquest any es van invertir 4.142.377,24 euros en aquests desplaçaments.

Aquestes despeses de facturació recullen tots els generats per gestions, cancel·lacions i canvis, així com els bitllets emesos però encara no utilitzats.

En aquest apartat s'inclouen els viatges d'activitat parlamentària --entre Madrid i les respectives circumscripcions dels diputats i viceversa--, que van sumar 3,3 milions; els d'activitat política, que van arribar a 531.141.05 euros, i els viatges oficials, als quals es van dedicar 4.090,46 euros.

En viatges i activitats internacionals es van invertir l'any passat uns altres 3,58 milions d'euros, un terç dels quals van anar per afrontar les despeses de la delegació oficial que va participar en la Conferència de Presidents de Parlament de la Unió Europea, que va tenir lloc fa just un any a Palma, Mallorca.

3,5 MILIONS PER A ACTIVITATS INTERNACIONALS

A diferència d'anys anteriors, quan aquesta informació s'oferia en els mesos de gener o febrer, en aquesta ocasió el detall de les activitats internacionals no s'ha publicat fins a ben avançat abril, incloent ja la facturació de tots els viatges.

Així, les dades ofertes sobre el 2023, que incloïen les activitats organitzades a l'albor de la presidència espanyola de la Unió Europea del segon semestre d'aquell any encara no recollien la facturació d'una quinzena d'activitats.

En concret, el 2024, ja amb tota la facturació tancada es van invertir en activitats internacionals 3.581.802,74 euros, un 19,04% més que els 3.008.672,74 de l'any anterior, en els quals faltaven viatges per facturar. La despesa mitjana per diputat en aquestes activitats es va situar l'any passat en uns 10.200 euros.

COMISSIONS DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DEFENSA

Aquí destaquen les activitats de les comissions de Transició Ecològica i Defensa. En concret, la de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha fet una desena d'activitats, tres fora del país --entre elles la Cimera del Clima de l'ONU a l'Azerbaidjan, per valor de 32.844,10 euros-- i unes altres a Espanya, com les visites a les centrals nuclears de Santa María de Garoña (Burgos) --dos dies, uns 3.000 euros-- i la d'Ascó (Tarragona) --553 euros, dos dies.

Per la seva banda, la Comissió de Defensa ha fet un total de sis activitats fora del Congrés, però ha estat la que més ha gastat, sobretot pels seus viatges al Pentàgon nord-americà (36.000 euros), així com a l'acadèmia militar de West Point i a un fòrum parlamentari sobre intel·ligència i seguretat organitzat a Nova York i Washington (462.344 euros).

A la llista també hi ha una quinzena d'activitats parlamentàries que no han tingut cap cost. Es tracta de videoconferències, de desplaçaments dins del país, o fins i tot també a l'estranger (Venècia, Brussel·les, Polònia, Moldàvia, França, Alemanya o Estats Units).