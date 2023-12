Desokupa col·loca una lona a Madrid contra Puigdemont i Podem: "Continuarem netejant els carrers"

MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -

L'empresa de desallotjaments Desokupa ha desplegat aquest divendres una lona a Madrid contra l'expresident Carles Puigdemont i dirigents de Podem com Ione Belarra, Irene Montero, Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero. "Continuarem netejant els carrers", sostenen.

A la façana d'un edifici al carrer Luchana, a la lona s'hi pot veure un fotomuntatge de Puigdemont vestit amb una granota taronja de pres i assegut en un banc de presó amb el número 155 al pit, en al·lusió a l'article que es va aplicar el 2017 a Catalunya després de la DUI.

A la dreta de l'expresident català hi situen Juan Carlos Monedero subjectant una urna com les que es van fer servir en el referèndum de l'1 d'octubre, mentre que a l'esquerra hi apareixen les cares d'Iglesias, Montero i Belarra.

A la part de dalt del muntatge hi ha una bandera d'Espanya i el líder de Desokupa, Daniel Esteve, davant la façana del Congrés dels Diputats felicitant-se pels nou anys que fa l'empresa.

No és la primera lona que Desokupa desplega a Madrid, ja que al juliol, abans de les eleccions generals, en va penjar una al carrer Atocha contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, encarat amb Esteve amb el lema "Tu al Marroc, Desokupa a La Moncloa".