Desmantellen una plantació de marihuana oculta darrere una prestatgeria a Ripollet (Barcelona)

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per presumpte tràfic de drogues després de desmantellar una plantació de marihuana que estava amagada en una nau darrere una prestatgeria de sabates a Ripollet (Barcelona), informen en un comunicat.
La primera entrada i escorcoll es va fer el 14 d'octubre a dues naus amb una detenció a cadascuna; en una van localitzar 375 plantes d'un metre d'alçada, i a l'altra hi havia la infraestructura instal·lada per acollir una plantació.
En tots dos casos la llum estava connectada de manera il·lícita a la xarxa general amb una quantitat defraudada de 86.000 euros, i després de detenir una tercera persona implicada i declarar en seu judicial, tots ells van quedar en llibertat.