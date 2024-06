Desigual i Wayra seleccionen quatre start-ups per al seu programa d'innovació oberta Awesome Lab

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La tèxtil amb seu a Barcelona Desigual i el 'corporate venture capital' de Telefónica, Wayra, han incorporat quatre noves start-ups al seu programa d'innovació oberta, Awesome Lab.

Han distingit la plataforma d'anàlisi creativa de vídeo impulsada per IA Alison AI; l'ús d'impressió 3D per a calçat hiperindividualitzat, Body Amplification Devices; l'empresa especialitzada en creació de continguts immersius Extendra, i la plataforma 'on-demand' Try Cloud, informa Wayra en un comunicat d'aquest dijous.

Els organitzadors les han seleccionat d'entre més de 100 candidatures, 6 de les quals es van erigir com a finalistes del procés, i entre les quals han estat distingides les quatre start-ups seleccionades.

El director d'operacions de Desigual, Daniel Muñoz, ha assegurat que l'Awesome Lab "ha marcat l'inici d'una etapa de creixement per a la companyia" i ha dit que han millorat el proceos de selecció de start-ups.

I la directora de Wayra Barcelona, Marta Antúnez, ha dit que estan "orgullosos de ser el soci clau" per acostar Desigual a l'ecosistema emprenedor i tecnològic.