Desigual s'estrena en el mercat e-commerce de l'Índia de la mà de l'operador Myntra

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana de moda femenina Desigual s'ha estrenat en el mercat e-commerce de l'Índia de la mà de la plataforma en línia Myntra que opera al país, segons ha explicat la companyia aquest dijous en un comunicat.
Els productes de Desigual es limitaran ara per ara a accessoris i, el 2026, l'oferta també s'estendrà a peces de vestir en el web de Myntra, amb més de 60 milions d'usuaris actius i en què ja hi ha presents altres marques internacionals.
L'Índia s'alça com un mercat clau per a Desigual en la seva estratègia d'expansió, ha explicat la companyia, alhora que "una regió decisiva per al creixement de la moda i el retail".