Deshabilitada temporalment la descàrrega de la T-Mobilitat per a iPhone

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'aplicació de la T-Mobilitat està deshabilitada temporalment per a la descàrrega als mòbils iPhone a causa d'un "requeriment documental" que la Unió Europea ha exigit a la companyia nord-americana.

Segons han informat fonts de l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) aquest divendres, per la seva banda ja han presentat tota la documentació necessària i ara estan en espera que Apple completi el procés per restablir la descàrrega "tan aviat com sigui possible".

ATM assegura estar en contacte amb l'empresa perquè "agilitzin la resolució d'aquesta situació", indiquen les mateixes fonts.