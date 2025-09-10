La desfilada 080 Barcelona Fashion reunirà 24 dissenyadors del 14 al 17 d'octubre

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La pròxima edició de la desfilada 080 Barcelona Fashion preveu reunir 24 dissenyadors i marques que presentaran les seves noves col·leccions del 14 al 17 d'octubre al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona.
A aquesta programació s'afegirà la quarta edició de 080 Reborn, la iniciativa que impulsa la moda circular i sostenible a través de la reutilització i reciclatge de peces de segona mà, segons ha informat aquest dimecres la Generalitat en comunicat.
En conjunt, l'esdeveniment comptarà amb 25 desfilades i cada dia n'hi haurà entre 6 i 7 de marques com Custo, Dominnico, Lola Casademunt by Maite o Simorra, entre d'altres.