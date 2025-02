Desestimat el recurs de Gordillo contra la seva condemna per agressió sexual

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La secció 7 de l'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de Saül Gordillo, l'advocat Carles Monguilod, contra la sentència del jutjat penal 7 de Barcelona, que el va condemnar a un any de presó per agredir sexualment una redactora d''El Principal', el diari digital que ell dirigia, després del sopar de Nadal del 2022, segons han informat fonts judicials a Europa Press.

La jutgessa també va fixar al periodista llibertat vigilada durant 2 anys i una inhabilitació especial per a qualsevol professió que impliqui contacte amb menors, bé sigui retribuïda o no, durant 2 anys, i una ordre d'allunyament de la víctima durant el mateix període de temps.

Gordillo, que està pendent d'un altre judici per una altra presumpta agressió sexual per la qual la Fiscalia demana 4 anys de presó, ara estudia un recurs davant el Tribunal Suprem, segons han indicat les mateixes fonts.

En la sentència consultada per Europa Press, tot i que la sala considera que "no hi ha una correspondència clara" entre el que es denuncia i el que es veu en les imatges que van recollir les càmeres de seguretat de la sala Apolo, la discoteca on es van produir els fets, i que això resta fiabilitat al relat de la víctima, s'aprecien tocaments que tenen una connotació sexual explícita, textualment.

Entén que Gordillo va tocar "zones inequívocament erògenes" de la jove i que no hi va haver consentiment per part de la víctima, tot i que modifica el relat dels fets argumentant que el testimoni de la noia "no té prou fiabilitat".