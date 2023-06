Desestimada la demanda de Pimec contra Canadell per presumpta vulneració del dret a l'honor

L'absol per les seves crítiques a les eleccions de la patronal quan presidia la Cambra de Barcelona



BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El jutjat de primera instància 11 de Barcelona ha desestimat la demanda que Pimec va presentar contra l'expresident de la Cambra de Barcelona Joan Canadell --ara diputat de Junts al Parlament-- per una presumpta intromissió il·legítima al dret a l'honor de la patronal, ha explicat la Cambra en un comunicat aquest divendres.

La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, desestima la demanda i absol Canadell, per la qual cosa descarta haver d'abonar la indemnització de 30.000 euros per danys i perjudicis que reclamava Pimec.

En la demanda, Pimec feia referència a les crítiques de Canadell sobre les eleccions a la Junta de Govern de la patronal que es van celebrar el 23 de febrer del 2021.

Canadell va criticar a Twitter el seu "caràcter irregular i antidemocràtic" i durant un acte a la Llotja de Mar va afirmar que l'aleshores secretari general de Pimec Antoni Cañete seria elegit president a dit, la qual cosa a parer de la patronal suposaven calúmnies i vexacions.

CANADELL NEGA INJÚRIES

Per la seva banda, Canadell va negar que els comentaris suposessin injúries, va recordar que des de la constitució de Pimec i fins aleshores el president havia estat Josep González Sala, i va afirmar que les crítiques s'havien d'emmarcar "en el context d'una crítica política entre dues entitats representatives de l'empresariat" que van passar per moments de tensió per la presentació de la proposició de llei de cambres.

En valorar la decisió, el jutge pren en compte el dret a l'honor i el dret a la llibertat d'expressió i recorda que l'altre candidat a la presidència de Pimec, Pere Barrios, era vicepresident de la Cambra de Barcelona i per tant pròxim a l'entorn de Canadell.

Tenint en compte aquests elements i el context de les declaracions de Canadell, el jutge descarta que va vulnerar el dret a l'honor de la patronal.