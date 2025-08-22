Desenes de vaixells salparan el 31 d'agost de Barcelona en la "major missió humanitària" cap a Gaza

Greta Thunberg partirà des de la capital catalana, on s'organitzarà un cap de setmana cultural
BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -
Desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan el diumenge 31 d'agost des de Barcelona en la "major missió humanitària de la història" cap a Gaza per portar tot tipus de material, menjar i aigua.
Així ho han explicat en declaracions als mitjans aquest divendres els membres del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Àvila, que han evitat donar molts detalls de l'expedició per evitar possibles sabotatges.
L'expedició preveu comptar amb la participació d'activistes com Greta Thunberg, que en altres ocasions ja ha intentat --sense èxit-- trencar el cèrcol israelià, i de diferents artistes i representants polítics, que faran pública la seva participació durant la setmana que ve.
Els activistes que s'embarcaran en la flotilla arribaran el divendres a Barcelona per rebre una formació intensiva durant el cap de setmana, en el qual també s'organitzarà una jornada cultural i reivindicativa en el Moll de la Fusta per atreure a la ciutadania.
Així, durant la jornada del dissabte se celebraran concerts i activitats per atreure el màxim de gent possible a la zona portuària, i així el diumenge aconseguir embarcar sense problemes tots els recursos humanitaris.
"La primera vegada que surt una flotilla directa des de l'Estat espanyol fins a Gaza sortirà de Barcelona perquè és un dels ports més importants en lluites i en moviments socials", ha defensat Abukeshek.
28.000 INSCRITS PER AJUDAR
Segons les dades del grup de coordinació, en aquests moments hi ha uns 28.000 inscrits per ajudar en l'organització: "La societat civil està actuant en un moment en què els líders estan fallant el seu rol bàsic, la defensa dels drets humans", ha reivindicat.
"En els propers dies, Barcelona es tornarà la capital de la solidaritat i de la humanitat al planeta. I és molt important que nosaltres estiguem preparats per a la responsabilitat que aquesta tasca històrica suposa", ha valorat Àvila.
PERIODISTES, METGES I POLÍTICS
En cada vaixell hi haurà periodistes, metges i representants polítics, a més d'activistes, i alguns representaran eixos concrets, ja que hi haurà embarcacions com la de la dona o una formada per veterans de l'exèrcit d'Estats Units.
La previsió és que la flotilla, que preveu sortir en comitiva el diumenge al matí, arribi a Tunísia el dijous 4 de setembre, des d'on sortiran altres vaixells per sumar-se a l'expedició.
MÉS PORTS PARTICIPANTS
Així mateix, els organitzadors preveuen que hi hagi més ports del mar Mediterrani que anunciïn la seva participació en la flotilla en els propers dies, així com vaixells que simplement surtin a la mar de manera simbòlica.
Després de set o vuit dies de viatge des de la capital catalana, les embarcacions preveuen arribar a Gaza i poder descarregar tot el material transportat, una acció que confien realitzar amb la intervenció dels diferents governs.
PRECEDENT DE 2008
Preguntats per la possibilitat que el govern israelià els impedeixi l'arribada o els ataqui pel camí, els organitzadors s'han mostrat esperançats a poder aconseguir el seu objectiu, i han recordat que el 2008 es va aconseguir arribar per mar a Gaza.
Per a Àvila, ara és el moment d'actuar, per la qual cosa ha fet una crida a la participació a tots aquells que des de casa "van morir una mica amb cada nen que va morir amb les bombes".