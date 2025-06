La desena edició del concurs Apilo recull 58,5 tones de piles a 1.139 escoles catalanes

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

La desena edició del concurs Apilo, impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya i centrat en la promoció de la recollida selectiva de piles en l'àmbit educatiu, ha comptat amb la participació de prop de 450.000 nens de 1.139 centres educatius catalans i ha obtingut 58,5 tones de piles.

En un comunicat aquest dimecres, l'organització ha recordat que, en les seves deu edicions, el certamen ha implicat prop de 2.200 centres educatius catalans, 44 dels quals cada any, recollint un total de 574,8 tones de piles.

Aquest any, s'han lliurat deu premis: sis de 1.500 euros per als centres de cada àmbit territorial fixat per a l'organització que ha recollit més quilos per alumne i la resta de 1.000 euros per a l'adquisició de material escolar o esportiu o per a activitats educatives.