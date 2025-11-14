Desconvocades totes les vagues del novembre al tramvia de Barcelona després d'arribar a un acord

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els treballadors del tramvia de Barcelona han decidit aquest divendres desconvocar les vagues previstes per als dies 17, 21 i 28 de novembre, després d'arribar a un acord amb l'empresa sobre el conveni col·lectiu.
"Perquè hi hagi conveni necessitem unes setmanes encara, però de vaga, no n'hi haurà, tret que es torci la negociació durant el camí", ha explicat el membre del comitè d'empresa de Trambaix UTE, Daniel Juan Bernabeu, en unes declaracions a Europa Press.
Ha detallat que encara falta concretar alguns assumptes en què no estan "tan distanciats", tot i que el cobrament de dietes, l'element principal que bloquejava la negociació, s'ha resolt amb un acord.
Després de tancar tots els serrells que queden, el comitè d'empresa començarà a redactar el nou document.
Els treballadors del tramvia van fer una única jornada de vaga el passat 31 d'octubre, i van fer una assemblea el passat 10 de novembre, quan estava prevista la segona jornada.